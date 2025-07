Welfare aziendale e premi ai dipendenti | il piano di A2A da 72 milioni di euro

Un investimento concreto sul benessere dei dipendenti, che guarda al futuro e alla coesione sociale. È questo il cuore del nuovo Piano Welfare presentato da A2A: una strategia ambiziosa che mette al centro le persone, con oltre 72 milioni di euro all’anno destinati a servizi, premi e iniziative per il benessere dei quasi 15.000 dipendenti e delle loro famiglie. Di questi, 10 milioni sono per il supporto della genitorialità , 18 milioni per i servizi di welfare, 5,3 milioni per il piano di azionariato diffuso del gruppo e infine 39 milioni per i premi di produttività . Il piano di A2A per i dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Welfare aziendale e premi ai dipendenti: il piano di A2A da 72 milioni di euro

