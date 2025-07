A Milano arrivano i box per i cani dei senza fissa dimora in due luoghi pubblici Un'operazione semplice un aiuto concreto

Il Comune di Milano, grazie alla collaborazione con Save The Dogs and Other Animals, ha acconsentito all'installazione di alcuni box temporanei per i cani dei senza fissa dimora nella struttura che ospita le docce comunali di via Pucci e nel centro di accoglienza di via Saponaro. La presidente dell'associazione: "Il prossimo step è rendere accessibili i dormitori e anche su questo stiamo lavorando insieme al Comune". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come proteggere cani e gatti dal caldo infernale di Milano: l'anticiclone africano Pluto e i rischi per i quattrozampe - A patire questo clima devastante non sono solo le persone ma anche i pet. Come affrontare l'ondata di calore? Ci sono abitudini che vanno modificate? Se sì, quali? Ecco alcuni consigli a cura dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Milano (mercoledì bollino arancione)

Cani isolati e rinchiusi in baracche fatiscenti a Milano: “Situazione aberrante” - A Milano, le Guardie Zoofile dell’Oipa hanno trovato quattro cani detenuti in gravi condizioni di trascuratezza in una cascina.

In un libro la vita coi cani di Sara Turetta.

Arrivate a Milano le cucce solidali: i senzatetto potranno lasciare i cani custoditi per accedere a docce e mense - Il progetto realizzato da «Amici di strada, compagni di vita», in collaborazione con il comune di Milano, ha istallato tre box fuori le docce comunali di via Pucci e due al centro di accoglienza di vi ... Lo riporta msn.com

A Milano box per gli animali d'affezione nelle strutture per senza dimora: “Così non dovranno separarsi” - L’obiettivo: aiutare i fragili ad accedere a servizi essenziali come le docce o le mense, rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono ... Riporta msn.com