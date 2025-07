Omicidi Villa Pamphili Kaufmann non risponde al gip nel primo interrogatorio

(Adnkronos) – Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda trovate morte a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia.  L'atto si è svolto davanti al gip, alla presenza del procuratore aggiunto.

Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj, sarà estradato in Italia in questi giorni, forse la prossima settimana.

Un altro episodio si aggiunge al puzzle misterioso che circonda il caso di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di duplice omicidio per aver ucciso e nascosto il cadavere della 28enne Anastasia Trofimova e della neonata Andromeda a Villa Pamphili.

(Adnkronos) – "Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano".

