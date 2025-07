Due nuovi agenti di polizia municipale

al servizio del comando di Gricignano d'Aversa. Ad annunciarlo è il sindaco Vittorio Lettieri, che ha evidenziato come l'arrivo dei 'rinforzi' sia il risultato del progetto "Terra dei Fuochi" della Prefettura di Caserta. "Questa mattina - afferma il primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: agenti - municipale - polizia - rinforzi

Agenti della polizia municipale aggrediti a Bagheria: denunciato un uomo - Un uomo è stato denunciato per l'aggressione, avvenuta lo scorso 8 aprile, a due agenti della polizia municipale di Bagheria.

Gli agenti della Municipale salvano due gattini caduti in un capannone - Prato, 29 aprile 2025 – E’ stato necessario l’intervento della polizia municipale di Prato per salvare una gatta e i suoi due piccoli di una trentina di giorni appena.

Pattuglia della polizia municipale aggredita nel centro di Napoli: agenti finiscono in ospedale - Una pattuglia della polizia locale di Napoli è stata vittima di una aggressione durante un controllo di polizia stradale nella notte tra sabato e domenica.

Il sindaco ha fatto un punto sulla strategia per la Sicurezza del Comune che passa da rafforzamento municipale e decoro luoghi pubblici. Non arriveranno nuovi agenti di polizia a Empoli, l'assessora Torrini: "Aspettavamo rinforzi, Stato investa in Sicurezza" Vai su Facebook

Polizia Municipale, per il Palio 68 agenti al lavoro. Comandante Rossi: A disposizione della città ; Le guardie della Regina: arrivano i rinforzi; Polizia Municipale: arrivano i rinforzi. In servizio due agenti in più.

Polizia Municipale, arrivano i rinforzi. Agenti anche da Sinalunga e Val di Merse - Anche i capitani, arrivando in Piazza al mattino per la riunione con i veterinari in Comune e, nel pomeriggio, per la presentazione del Drappellone sono rimasti soddisf ... Come scrive msn.com

Polizia municipale. Arrivano i rinforzi. Nuovi agenti e droni per ... - Nuovi agenti e droni per controlli più mirati Da aprile via alle assunzioni di personale per incrementare l’organico. Si legge su lanazione.it