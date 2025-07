Enzo Maresca chi è l’allenatore del Chelsea | la carriera dagli inizi con l’Ascoli al trionfo al mondiale

Enzo Maresca è l’allenatore del momento. Con il trionfo al Mondiale per Club 2025, contro il pronostico che vedeva favorito il Psg di Luis Enrique battuto in finale 3-0, il tecnico italiano ha scritto un nuovo esaltante capitolo della sua carriera da allenatore, appena agli inizi. Maresca è arrivato al Chelsea poco più di un anno fa, era il 3 giugno 2024, e in 13 mesi ha già alzato al cielo due trofei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chelsea FC (@chelseafc) La carriera da allenatore delle giovanili. E’ iniziata in provincia la scalata di Enzo Maresca, appena conclusa la carriera da calciatore nell’estate del 2017 è già in panchina, come vice di Fulvio Fiorin all’Ascoli, in Serie B. 🔗 Leggi su Lapresse.it

