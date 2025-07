In Italia tassi tra i più bassi d’Europa ora comprare casa conviene

Il mercato dei tassi è in perenne evoluzione; dopo un 2023 difficile, grazie ai tagli operati dalla Banca Centrale Europea nel corso dell’ultimo anno, la situazione sembra essersi risollevata. Difficile dire se ci saranno altri tagli all’orizzonte, ma per il momento comprare casa con un mutuo sta diventando estremamente vantaggioso. Specie in Italia, dove il nostro Paese si distingue per condizioni di finanziamento più favorevoli rispetto a gran parte d’Europa. I tassi di interesse in Europa. Lo attestano i dati dell’European Mortgage Federation relativi al quarto trimestre del 2024. Il tasso medio sui mutui in Italia si è attestato al 3,11%, uno dei valori più bassi tra quelli analizzati nello studio comparativo a livello europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In Italia tassi tra i più bassi d’Europa, ora comprare casa conviene

La Bce taglia di nuovo i tassi d’interesse: ma l’Europa è a un bivio - La Banca centrale europea ha tagliato, per l’ ottava volta in un anno, i tassi d’interesse. Il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, mentre il tasso sui prestiti marginali viene portato al 2,40%.

Dazi di Trump, ecco il conto: per l'Europa export crollato del 35%, Italia ferma al 10% | La Bce taglia i tassi: cosa cambia per tutti - I dati di aprile sulle vendite verso gli Usa: quanto costano le barriere? Il tonfo cinese, meno 39%. I numeri e le conseguenze concrete delle guerre commerciali aperte da Donald Trump

Borsa: l'Europa positiva tra tassi e dazi, Milano +1,3% - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi.

Sarà a volte il risultato di una scelta, o più probabilmente frutto della necessità , fatto sta che gli italiani comprano a rate più degli altri cittadini europei. Il problema è che, quando lo fanno, sono costretti a pagare tassi più alti rispetto a Paesi come la Francia e la

