Fiamme nel porto di Saint Tropez | a fuoco il super yacht da 80mila dollari a settimana

Grave incidente a Saint Tropez, dove il super yacht Sea Lady II ha preso fuoco mentre si trovava ormeggiato al vecchio porto. Le fiamme sono divampate attorno alle 20.15 di ieri, quando gran parte degli occupanti si trovavano a bordo dell'imbarcazione. È l'orario in cui solitamente le barche tornano in porto per la sera e non sono stati resi noti i dettagli dell'incidente, che ha interessato i ponti superiori, fortunatamente senza coinvolgere altre abitazioni che si trovavano in porto. Tutti gli ospiti sono stati fatti scendere dallo yacht appena in tempo anche se due di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche, probabilmente per inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

