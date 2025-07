Universiadi estive 2025 | i convocati dell’Italia sport per sport per l’edizione di Ruhr

L’Italia parteciperà con 219 atleti alle Universiadi, che si disputeranno in Renania (regione della Germania in cui sono presenti le città di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen) e nella capitale Berlino. Alla rassegna internazionale multisportiva, rivolta ad atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo e nati tra il 2000 e il 2006, saranno presenti 111 donne e 108 uomini in rappresentanza del Bel Paese, pronti a cimentarsi in 15 discipline differenti. L’appuntamento è dal 16 al 27 luglio. L’Italia proverà a ripetere i risultati conseguiti due anni fa a Chengdu (Cina), quando la delegazione tricolore concluse al quarto posto nel medagliere con 56 podi generali, risultando la miglior compagine europea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Universiadi estive 2025: i convocati dell’Italia sport per sport per l’edizione di Ruhr

