KOO NEBULA | la rivoluzione degli occhiali sportivi ultraleggeri

21 grammi di pura tecnologia italiana per chi non scende a compromessi KOO Eyewear lancia NEBULA, gli occhiali sportivi che ridefiniscono il concetto di leggerezza senza sacrificare performance e stile. Con soli 21 grammi di peso, questi occhiali frameless rappresentano l’eccellenza del design italiano applicato al mondo dello sport. Per l’uomo moderno che cerca l’equilibrio . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - KOO NEBULA: la rivoluzione degli occhiali sportivi ultraleggeri

In questa notizia si parla di: occhiali - nebula - sportivi - rivoluzione

Nebula KOO Eyewear: occhiali sportivi ultraleggeri da 21g - Nebula di KOO Eyewear sono occhiali da sole frameless da 21g, lenti toriche in nylon e design italiano per comfort, stile e performance multisport.

Nebula KOO Eyewear: occhiali sportivi ultraleggeri da 21g - stile e performance multisport KOO Eyewear presenta Nebula, gli occhiali sportivi che combinano una tecnologia avanzata delle lenti con un’estetica audace, capaci di assicurare prestazioni senza ... Riporta lopinionista.it

Bot 2+ di Out Of: La Rivoluzione negli Occhiali per Ciclisti - Con Stefania Poggi di Bicyclerace a Lugano, scopriamo questa vera e propia rivoluzione nel campo degli occhiali da ciclista. Lo riporta tio.ch