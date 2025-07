Chi dovrebbe vincere il Pallone d' Oro?

Se dovessimo scegliere un’immagine della stagione di Ousmane Dembélé sicuramente sarebbe quella della sua faccia in fase di pressing durante la finale di Champions League contro l’Inter. Dembélé ai limiti dell’area di rigore avversaria, l’espressione contratta per la concentrazione, in attesa della rimessa in gioco del portiere, come un levriero da corsa al cancelletto. Quell’istante è l’immagine della trasformazione di Ousmane Dembélé, da talento sbadato e inconsistente a giocatore serio e applicato, uno dei migliori attaccanti d’Europa. Com’è potuto succedere? Interrogato su quell’immagine, Dembélé ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

