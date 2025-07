Il neo assessore alle Periferie Pino Battaglia | Bisogna dare un' anima ai quartieri Subito due cantieri al Quarticciolo

Pronti, via, e l'avventura di Pino Battaglia da assessore alle Periferie nella giunta Gualtieri è partita subito con un'emergenza. Il 1° luglio il discorso di insediamento in Campidoglio, tre giorni dopo la terribile esplosione a Centocelle, in quell'ex VII municipio che ha governato dal 1994 al. 🔗 Leggi su Romatoday.it