Puppo | Sinner era affamato non era facile questa reazione dopo la facciata presa al Roland Garros

Jannik Sinner si è reso protagonista di un nuovo successo memorabile nella storia dello sport italiano, diventando il primo azzurro di sempre a vincere in singolare il torneo di Wimbledon. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Ieri aveva proprio una faccia diversa Sinner. L’episodio della partita con Dimitrov ha cambiato un po’ le prioritĂ e si è visto effettivamente che dal match con Shelton in poi è stato un Sinner diverso, lo ha detto anche Vagnozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Sinner era affamato, non era facile questa reazione dopo la facciata presa al Roland Garros”

