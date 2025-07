Atalanta Juric ricoverato | come sta il tecnico dei bergamaschi

L' Atalanta comincia la sua stagione senza aver a fianco, nel primo giorno di raduno nel Centro Sportivo di Zingonia in vista della preparazione estiva che porterĂ ad affrontare la stagione 2025-2026, il nuovo allenatore, Ivan Juric. Il 49enne croato, infatti, si trova ricoverato all'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo) a causa di un'infezione alle vie aeree superiori complicata da un problema batterico all'epiglottide. La nota della societĂ . La notizia del ricovero di Juric è stata data questa mattina dalla societĂ con un comunicato sul proprio sito web dove spiega nel dettaglio quali sono le cause e le complicazioni che i medici stanno curando al meglio per fare in modo che sia dimesso nel piĂą breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atalanta, Juric ricoverato: come sta il tecnico dei bergamaschi

