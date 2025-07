Dieci anni senza Paola Clemente la bracciante pugliese morta di lavoro

Dieci anni fa moriva di fatica, nei campi di Andria, Paola Clemente, bracciante pugliese che lavorava all’acinellatura dell’uva. La sua morte portò a una accelerazione della legge anti caporalato. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dieci anni senza Paola Clemente, la bracciante pugliese morta di lavoro

Un murale per ricordare Paola Clemente a dieci anni dalla sua scomparsa, ma anche per ribadire quanto sia ancora attuale nelle campagne italiane morire di fatica Lo street artist Jorit l'ha realizzato per la Flai ad Andria, dove la lavoratrice agricola stava lavor Vai su Facebook

Su @DomaniGiornale, @FabioCiconte fa il punto sulla lotta al caporalato a dieci anni dalla scomparsa di Paola Clemente, morta di fatica nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015 https://editorialedomani.it/fatti/paola-clemente-storia-caporalato-morte-dieci- Vai su X

Morire sul lavoro per il caldo, 10 anni fa il caso Paola Clemente; Paola Clemente, morta di lavoro dieci anni fa sotto il sole di Andria; Paola Clemente e gli altri: morire di caldo sul lavoro.

Un murale per Paola Clemente, morta nei campi dieci anni fa - La sua tragica fine ha contribuito in modo determinante all’approvazione della legge 199 del 2016 contro il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura ... Si legge su ilsole24ore.com

Paola Clemente, morta di lavoro dieci anni fa sotto il sole di Andria - La legge sul caporalato del 2016 porta il suo nome, e la Regione Puglia ha limitato negli ultimi anni le ore di lavoro nel periodo più caldo della giornata. Scrive rainews.it