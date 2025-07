Roma, 15 luglio 2025 – La presenza di navi russe nel Mediterraneo ha fatto levare in volo dalla base siciliana di Sigonella i P-72A, gli aerei da pattugliamento marittimo in dotazione al 41esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. Ma se in tempi di guerra la notizia desta qualche preoccupazione, fonti autorevoli precisano che si tratta di “ordinaria attivitĂ di ricognizione”. Di fatto da giorni i P-72A dell'Aeronautica italiana seguono la rotta di almeno cinque navi russe in transito nel Mediterraneo: la corvetta Boikiy, il rimorchiatore Jakob Grebelsky e sottomarino Novorossiysk, la nave cisterna di rifornimento Vyazma e la nave di intelligence Viktor Leonov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Navi russe nel Mediterraneo, da Sigonella decollano i P-72A. Cosa succede davvero