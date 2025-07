Maxi furto di rame | tre in manette Dal Casentino al centro Italia | 6 colpi da migliaia di euro

Sono accusati di aver sottratto migliaia di chili di rame da un'azienda. In tre sono stati arrestati dai Carabinieri della compagnia di Bibbiena che nelle scorse ore hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo. L’indagine, convenzionalmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

