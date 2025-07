Israele attacca in Libano Gaza e Jabalia

Sul fronte mediorientale ancora attacchi su Gaza. In collegamento la corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele attacca in Libano, Gaza e Jabalia

In questa notizia si parla di: gaza - israele - attacca - libano

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia e mantenere i territori conquistati.

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì".

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Quando è Israele ad attaccare l’Iran, all’improvviso la logica salta. Nessuno parla più di aggressione. Nessuno si chiede chi abbia colpito per primo. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/anche-il-g7-complice-del-terrorismo e iscrivetevi al Vai su Facebook

Gaza City e Jabalia sotto attacco, ordine di evacuazione Idf. Raid israeliani anche in Siria e Libano; Bombardamenti sul Libano meridionale, Israele: uccisi due quadri di Hezbollah - Hamas: sparatoria vicino alla colonia israeliana “risposta a crimini e genocidio”; Israele attacca gli Houthi.

Israele bombarda Libano e Gaza, colpiti siti Hamas. Due israeliane ... - L'esercito questa notte ha annunciato che sta "effettuando attacchi in Libano". Lo riporta tg24.sky.it

#ISRAELHAMASWAR. Stallo totale nei negoziati per liberazione degli ostaggi e per il cessate il fuoco a Gaza. Due imboscate contro i militari israeliani a Gaza. Bombardamenti ... - Netta contrapposizione tra le parole dell’inviato di Trump, Steve Witkoff, mentre incontra alti funzionari del Qatar: “Sono fiducioso nei colloqui per la presa degli ostaggi”. Da agcnews.eu