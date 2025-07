Un milione di euro per riqualificare le case popolari

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Sansepolcro nel miglioramento del patrimonio edilizio pubblico destinato all’edilizia residenziale. Un nuovo e importante progetto di riqualificazione, realizzato in collaborazione con Arezzo Casa Spa, ha interessato nei mesi scorsi un blocco di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: milione - euro - riqualificare - case

Il colosso industriale brianzolo che punta sull'Italia: 1 milione di euro di investimenti per le fabbriche lombarde - Beta Utensili punta sull’Italia, o meglio sulla Lombardia. Il colosso, leader in Europa nella produzione di utensili per specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, investe oltre 1 milione di euro per rafforzare la progettazione e la produzione Made in.

Multiversity lancia il Talent Program: 1 milione di euro per formazione d’eccellenza con stage garantito e retribuito per giovani talenti - Creare uno strumento innovativo per accelerare la carriera dei giovani e offrire un’opportunità di alta formazione, al fine di colmare il divario tra università e mondo del lavoro.

Misterbianco, oltre un milione di euro per l'acquisto di tre nuovi autobus ecologici - L'amministrazione comunale di Misterbianco ha ottenuto dalla cittĂ metropolitana di Catania oltre un milione di euro da destinare all'acquisto di tre nuovi autobus ecologici che andranno a implementare la rete del trasporto pubblico locale.

Riqualificare immobili e destinarli a case per infermieri: la mossa di Regione Lombardia per arginare la fuga in Svizzera: La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha stanziato 2 milioni di euro per riqualifica Vai su Facebook

Case popolari a Marghera, l’assessore Venturini promette sei milioni; Il Comune mette all’asta 9 case popolari, i proventi per riqualificare il patrimonio; Case Aler, da Regione 10 milioni per riqualificare oltre 330 alloggi.

Case popolari riqualificate. Intervento da un milione - SANSEPOLCRO Un blocco di case popolari (18 appartamenti in totale distribuiti su piano terra e due rialzati) completamente riqualificato in collaborazione fra Comune di Sansepolcro e Arezzo Casa grazi ... Da msn.com

Riqualificare immobili e destinarli a case per infermieri: la mossa di Regione Lombardia per arginare la fuga in Svizzera - Riqualificare immobili e destinarli a case per infermieri: la mossa di Regione Lombardia per arginare la fuga in Svizzera ... Scrive nursetimes.org