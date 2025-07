Giacomo Montepiano morto a Triscina malore in mare mentre nuotava per recuperare il pallone del figlio

Il 47enne Giacomo Montepiano è morto per un malore in acqua a Triscina di Selinunte, nel Trapanese, mentre tentava di recuperare il pallone del figlio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giacomo Montepiano morto a Triscina, malore in mare mentre nuotava per recuperare il pallone del figlio

In questa notizia si parla di: giacomo - montepiano - morto - triscina

Giacomo Montepiano morto a Triscina, malore in mare mentre nuotava per recuperare il pallone del figlio; Castelvetrano piange Giacomo Montepiano: morto annegato a Triscina; Giacomo Montepiano è l'uomo morto a Triscina.

Giacomo Montepiano morto a Triscina, malore in mare mentre nuotava per recuperare il pallone del figlio - Il 47enne Giacomo Montepiano è morto per un malore in mare a Triscina di Selinunte, nel Trapanese, mentre tentava di recuperare il pallone del figlio ... Riporta virgilio.it

Castelvetrano piange Giacomo Montepiano, il 47enne morto per un malore in mare - L'uomo, in famiglia per una giornata di riposo a Triscina, sarebbe morto in mare a causa di un malore improvviso. Si legge su msn.com