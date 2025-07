San Siro Inter le trattative col Comune di Milano e col Milan proseguono | tanti i nodi ancora da sciogliere

per la vendita dello stadio ai due club. Le trattative tra il Comune di Milano, l’ Inter e il Milan per la cessione dell’area di San Siro per la costruzione del nuovo stadio continuano ad essere al centro dell’attenzione, con diverse questioni ancora irrisolte. L’edizione milanese del Corriere della Sera ha fatto il punto sulle principali problematiche ancora da definire. Le garanzie richieste dal Comune. Il Comune di Milano ha chiesto garanzie specifiche riguardo alla composizione della societĂ veicolo che acquisirĂ l’area di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - San Siro Inter, le trattative col Comune di Milano e col Milan proseguono: tanti i nodi ancora da sciogliere

In questa notizia si parla di: inter - trattative - comune - milano

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Scaduto il bando per la vendita di San Siro, nessuna offerta: al via le trattative private con Inter e Milan - È scaduto il bando per partecipare alla vendita dello stadio San Siro di Milano. Dal momento che non è arrivata alcuna offerta alternativa a quella presentata da Milan e Inter, ora il Comune di Milano potrà avviare le trattative private con i due club.

Nuovo Stadio Inter, c’è l’esito del bando! Iniziano le trattative col Comune di Milano? - di Redazione Nuovo Stadio Inter, c’è l’esito del bando! Iniziano le trattative col Comune di Milano? I dettagli sulla vicenda.

Il futuro di San Siro prende forma Milan, Inter e Comune di Milano stanno lavorando a un’intesa fondamentale: l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti, con l’obiettivo di costruire un nuovo impianto e decidere il destino del glorioso stadio Vai su Facebook

La trattativa infinita: il Club Brugge è a Milano ma parla con l’Inter, Jashari verso lo scontro con la società belga Vai su X

San Siro, Sala: “Trattativa in corso, possibile intesa entro fine luglio”; Inter e Milan hanno fatto un’offerta per comprare San Siro; Comune di Milano vs Inter e Milan: chiesti 1,7 milioni per lo stadio.

San Siro, trattativa in stallo per la cessione a Inter e Milan: il Comune chiede garanzie - Continua lo stallo nella trattativa tra il Comune di Milano e Inter e Milan per quanto riguarda la cessione dell'area di San Siro. Da calciomercato.com

trattative aperte a milano sulla vendita dello stadio con inter e milan, nei prossimi giorni decisivi - Le trattative per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan avanzano tra tensioni e dubbi, con il sindaco Giuseppe Sala che guida il percorso politico- Si legge su gaeta.it