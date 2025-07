Polizia negli ospedali di Roma a distribuire doni e a prestare ascolto cosa è stato regalato ai pazienti

La Polizia di Stato porta doni e sostegno ai pazienti negli ospedali di Roma, con iniziative solidali dedicate a bambini e adulti fino al 18 luglio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Polizia negli ospedali di Roma a distribuire doni e a prestare ascolto, cosa è stato regalato ai pazienti

ASL ROMA 6, INAUGURATO IL NUOVO PRESIDIO DI POLIZIA PRESSO L'OSPEDALE DI VELLETRI Una nuova importante tappa verso la prevenzione e tutela della sicurezza rispetto eventuali episodi violenti che potrebbero verificarsi negli ambienti sanitari

Solidarietà: appuntamento in corsia con la Polizia - Fino al 18 luglio, la Polizia di Stato rinnova il suo appuntamento con la solidarietà nei principali ospedali di Roma. Scrive poliziadistato.it

