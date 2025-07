UFFICIALE | Juventus Acquista Francisco Conceicao dal Porto Secondo Colpo per Tudor

La Juventus ha messo a segno il suo secondo colpo del mercato estivo: è ufficiale l'acquisizione a titolo definitivo di Francisco Conceicao dal Porto. Nonostante il giocatore fosse già in rosa nella scorsa stagione, la trattativa per il suo riscatto è stata un lungo e complesso braccio di ferro. Ora, il giovane talento portoghese è a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Una Trattativa Complessa, Sbloccata da Conceicao Stesso. La chiusura dell'affare è stimata intorno ai 27 milioni di euro, una cifra che comprende una parte fissa (tra 21 e 22 milioni) più bonus facilmente raggiungibili, portando il totale a circa 25 milioni.

