Dog Area nel degrado e i cittadini si improvvisano giardinieri

La "Dog Area" di via Martiri di Nassiriya, a Santa Maria Capua Vetere, versa in condizioni di estremo degrado, trascurata e con un terreno ormai reso arido dal gran caldo del periodo. Nonostante ciò viene frequentata da molti proprietari di cani perché lì gli amici a quattro zampe hanno uno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

