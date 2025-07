Sainz | Un demone mi diceva di fare a pezzi la Ferrari ma il mio angelo custode era più potente

Carlos Sainz è tornato a parlare della separazione con la Ferrari al termine della stagione 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo apprese alla vigilia dello scorso campionato (era inizio febbraio) che avrebbe “fatto spazio” a Lewis Hamilton una volta finito il Mondiale. Una notizia che lo destabilizzò, ma che lo spinse allo stesso tempo ad aumentare il suo livello di prestazioni. Il figlio d’arte madrileno, oggi alfiere della Williams, si è soffermato sull’argomento al podcast High Performance. Sainz e l’addio alla Ferrari. «In quanto pilota con un ego smisurato avrei potuto fare a pezzi la Ferrari l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sainz: «Un demone mi diceva di fare a pezzi la Ferrari, ma il mio angelo custode era piĂą potente»

F1, Carlos Sainz non sorpreso dalle difficoltĂ di Lewis Hamilton in Ferrari - Lo spagnolo Carlos Sainz ha offerto degli spunti interessanti nel Media-Day del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

«Che dite, faccio passare anche Sainz?»: il triste romanzo-radio della mediocrità Ferrari - Ad un certo punto Hamilton sbotta con sarcasmo british: “Che dite, faccio passare anche Sainz?”. Che è la battuta che meglio racconta la Ferrari in questo momento: infognata in una tristissima battaglia di retrovia, tra settimo e ottavo posto, con il muretto impallato nel far passare Lewis o Leclerc.

Sainz spiega perchĂ© Hamilton è in difficoltĂ con la Ferrari: “C’era da aspettarselo…” - Al Gran Premio di Formula 1 a Miami la Rossa e l'inglese arrivano dopo la delusione e la preoccupazione scaturite per come sono andate le cose in Arabia Saudita.

