Cina | Shanghai offre incentivi visti a creatori di contenuti globali

Shanghai ha presentato oggi un nuovo pacchetto di politiche per affermarsi come hub globale per la creazione di contenuti Internet di alta qualita’, offrendo incentivi finanziari, processi di visto semplificati e supporto tecnologico per attrarre i creatori di tutto il mondo. Il pacchetto di nove punti designa due distretti del centro citta’ – Huangpu e Yangpu – come zone pilota per i cluster di creazione di contenuti globali, con le piattaforme, gli incubatori e i parchi industriali piu’ performanti che potranno ricevere una ricompensa annuale a livello cittadino fino a 10 milioni di yuan (circa 1,4 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shanghai offre incentivi, visti a creatori di contenuti globali

In questa notizia si parla di: contenuti - shanghai - incentivi - creatori

