Delitto di Garlasco il genetista della famiglia Poggi | Dna isolato su garza probabilmente è da inquinamento

Il giorno dopo i test sul tampone sulla bocca di Chiara Poggi con i relativi risultati, Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia della vittima, ritiene che il profilo ignoto estratto dai 5 analizzati sia riconducibile a un “inquinamento”. La traccia è stata isolata su un uno dei campioni della garza usata per rintracciare materiale genetico della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Uno dei campioni dĂ­ garza ha mostrato un aplotipo Y compatibile al 99% con l’assistente del medico legale ” che 18 anni fa effettuò l’autopsia, ha spiegato Capra. “Un altro campionamento ha invece mostrato un aplotipo Y in parte sovrapponibile ” al primo, “e in parte no e quindi può essere ricondotto ad altra linea maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

