Controlli nei locali di Morbegno | lavoratori in nero e violazione dei diritti d' autore

Nella serata di venerdì 11 luglio, la Polizia di Stato di Sondrio ha coordinato un servizio straordinario di controllo sul territorio provinciale, concentrato soprattutto nel centro urbano di Morbegno e nelle zone limitrofe, particolarmente frequentate nei fine settimana dai giovani. All’attività . 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: morbegno - controlli - locali - lavoratori

Controlli di Polizia, trovati due lavoratori non regolari; Controlli straordinari della Polizia di Stato a Morbegno: sanzioni per lavoro nero e violazione del diritto d'autore; Lavoratori in nero e mancato pagamento della Siae: nei guai tre locali del capoluogo.

Morbegno, la crisi infinita della Riello: i 61 lavoratori ora chiedono ... - Cosa succede ora; Morbegno (Sondrio) – Le maestranze della Riello chiedono aiuto alle istituzioni locali. Segnala ilgiorno.it

Lavoro irregolare e sicurezza, i controlli nel Reatino: 4 denunciati e multe. Coinvolti studi dentistici, cantieri e attività commerciali - Nell’ambito delle attività straordinarie finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo ... Secondo msn.com