De Winter Inter passi avanti sostanziali col Genoa | i rossoblù non chiudono alla cessione! Ma il tempo stringe

: ecco perché. Il giovane difensore belga Koni De Winter è sempre più un obiettivo concreto per la difesa del calciomercato Inter. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse del club nerazzurro per il classe 2002 è reale, anche se le voci circolate ieri dal Belgio riguardanti un accordo già raggiunto tra le parti sono state smentite. Infatti, sebbene Inter e Genoa abbiano avuto colloqui, questi si inseriscono all’interno della discussione generale riguardante il trasferimento di Valentin Carboni, il quale è già vicino al prestito al club rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, passi avanti sostanziali col Genoa: i rossoblù non chiudono alla cessione! Ma il tempo stringe

In questa notizia si parla di: winter - inter - passi - avanti

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

Fabrizio Romano - L’Inter si è informata su Nkunku prima della finale di Champions. Ma il Chelsea voleva una cessione definitiva e chiedeva 45-50 mln e l’Inter non ha fatto passi avanti. Il giocatore lascerà il Chelsea, magari più avanti il prezzo cambierà Vai su Facebook

Inter, chi arriva in difesa? Su Leoni c'è anche il Liverpool, avanza De Winter, spunta Hancko; L'Inter ha l'accordo con Luis Henrique. In difesa piace De Winter; Milan, occhi su Boniface: ecco cosa serve per prenderlo.

Gds – L’Inter prenderà un difensore e c’è un nome nettamente più avanti degli altri - I nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto ... fcinter1908.it scrive

CdS - De Winter costa 25 milioni: l'Inter è in contatto col Genoa - Leoni resta la priorità dell'Inter, ma il Parma non si smuove dalla richiesta altissima di 40 milioni e così i nerazzurri iniziano a guardarsi attorno. Lo riporta msn.com