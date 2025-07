Il femminicidio di Solero Salamone confessa | Ho ucciso pure il nostro cane

Non solo la condanna all'ergastolo per l'omicidio della moglie: la corte di assise di Alessandria, che ha emesso la sentenza sul femminicidio di Patrizia Russo, ha pure trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento perché istruisca un procedimento a carico del marito Giovanni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Femminicidio di Patrizia Russo a Solero, ergastolo al marito Giovanni Salamone che diceva di essere posseduto - Nel 2024 ha ucciso la moglie Patrizia Russo a coltellate: "Ero posseduto da Satana"

Femminicidio di Solero, condannato all'ergastolo Giovanni Salamone che uccise la moglie a coltellate - È stato condannato all'ergastolo Giovanni Salamone, l'uomo che il 16 ottobre 2024 ha ucciso a coltellate la moglie Patrizia Russo nella loro casa di Solero, nell'Alessandrino.