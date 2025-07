Rocco Schiavone | Smentita della pausa in arrivo

Le recenti voci riguardanti la serie televisiva Rocco Schiavone avevano generato preoccupazione tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando l'ipotesi di una sospensione temporanea. Le informazioni piĂą aggiornate chiariscono definitivamente lo stato attuale della produzione, confermando che il progetto proseguirĂ senza interruzioni. rischio di sospensione per rocco schiavone: smentite ufficiali. Inizialmente, si era diffusa la notizia secondo cui la Rai avrebbe deciso di interrompere temporaneamente la produzione della serie, dopo sei stagioni andate in onda su Rai 2. La decisione sembrava legata a un possibile reindirizzamento dei fondi verso altri progetti televisivi.

In questa notizia si parla di: rocco - schiavone - smentita - pausa

