Il trionfo, storico, a Wimbledon ha catapultato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, J annik Sinner tra i top nella storia del tennis. Quattro Slam, due Australian Open, un Wimbledon e uno US Open, a soli 23 anni fanno sì che il fenomeno italiano abbia ancora molto tempo per incrementare una bacheca già ricchissima di trofei. Certo sulla sua strada troverà sempre, o quasi, Carlitos Alcaraz, cinque Major per lui, in quella che è destinata ad essere una delle rivalità più sentite nello sport. Una rivincita si avrà subito a New York dove, da fine agosto, andranno in scena gli US Open dove Sinner è campione in carica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner ha vinto, “haters” all’attacco di Federica Pellegrini: “Fegato spappolato?”. E lei replica a muso duro