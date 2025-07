Chiesa il vademecum del Giubileo dei giovani

E’ on line il vademecum generale del Giubileo dei giovani con tutte le informazioni utili per prepararsi all’evento che si terrĂ a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. In programma celebrazioni e momenti di festa che coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi di tutto il mondo. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it Š Tv2000.it - Chiesa, il vademecum del Giubileo dei giovani

Giubileo degli Adolescenti, un vademecum per gli 80mila giovani in arrivo a Roma - Oltre 80mila ragazzi e ragazze da tutto il mondo per partecipare al Giubileo degli Adolescenti che, nonostante la morte di papa Francesco, è stato confermato nel calendario giubilare.

È online il vademecum generale del Giubileo dei Giovani, contenente tutte le informazioni utili per prepararsi a vivere al meglio il grande evento che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Dal programma alle app, dai kit a "Julia", l'assistente virtual

Giubileo dei Giovani: le reliquie di Frassati nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva - Il prossimo 26 luglio, in occasione del Giubileo dei Giovani, le reliquie del Beato Pier Giorgio Frassati saranno trasferite da ... Da acistampa.com

