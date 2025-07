Esami di maturità | se il ‘silenzio’ fa ‘rumore’

Il dibattito sull'esame di Maturità è l'ennesima distrazione di massa. Mentre si discute di pochi studenti, i veri problemi della scuola come gli stipendi inadeguati, il precariato dilagante e le strutture fatiscenti vengono ignorati. È ora di affrontare le vere criticità del sistema. Il comunicato stampa di Ancodis. Maturità : e se fosse soltanto tanto rumore

Studenti si rifiutano di sostenere l’orale della maturità : una protesta silenziosa che fa rumore - ABBONATI A DAYITALIANEWS Quattro casi, un messaggio comune. Padova, Belluno, Treviso e Firenze. In queste città , quattro studenti hanno deciso di non presentarsi all’orale dell’esame di maturità , scegliendo di protestare in modo pacifico contro un sistema scolastico che, a loro dire, premia solo il rendimento e ignora le fragilità .

Scena muta all'orale della maturità : il solito grande rumore per nulla - Il chiacchiericcio sull’esame di Stato quest’anno sta durando più che mai. Il nuovo scandalo è il rifiuto di alcuni studenti (tre, sembrerebbe, in tutto) di sostenere l’orale: essendo arrivati al punteggio minimo per diplomarsi già con gli scritti, e non essendo interessati al voto di diploma.

