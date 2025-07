Tour de France tappa 11 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Tolosa, 15 luglio 2025 – Il sigillo di Simon Yates a Le Mont Dore ha chiuso la prima settimana di corsa al Tour de France, peraltro con un cambio di maglia gialla. Non si è dannato l’anima Tadej Pogacar di mantenere la leadership e ha concesso spazio alla fuga con il britannico vincitore di tappa davanti ad Arensman, mentre Ben Healy, terzo al traguardo, ha conquistato la maglia gialla che dunque indosserĂ al via dell’undicesima tappa. L’irlandese è in testa con 29” su Pogacar, 1’29” su Evenepoel e 1’46” su Vingegaard, in una classifica giĂ delineata tra i big dato che Jorgenson è a 2’06”, ma soprattutto Lipowitz e Roglic  con giĂ oltre 3 minuti e mezzo di ritardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France tappa 11: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

