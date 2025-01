Spazionapoli.it - Rrahmani lancia un messaggio a Conte: “Facciamo tutto ciò che chiede”, poi l’annuncio per i tifosi

Napoli Calcio Notizie – Il difensore del Napoli Amirha rilasciato dichiarazioni importanti sulla stagione in corso e non solo. L’annata del Napoli prosegue al meglio. L’avvento di Antonioha ridato brillantezza a tanti giocatori, ma in modo particolare ad un reparto cruciale: la difesa. Quest’ultima, era ormai allo sbando, ma il tecnico salentino è riuscito a lavorare sulla testa dei calciatori importanti. Tra questi, c’è ovviamente Amir, ormai pedina chiave nello scacchiere dell’allenatore azzurro.: “Robot? Tutti siamo così perciò che vuole”Il calciatore azzurro Amirè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole sulla stagione in corso e tanti altri temi importanti in ottica azzurra.