Nerdpool.it - Play Has No Limits, PlayStation unisce calcio e basket in un evento epico a Parigi

Leggi su Nerdpool.it

Sony, partner ufficiale di NBA e UEFA Champions League, ha organizzato unstraordinario che ha combinato i mondi dele delin un’unica esperienza senza precedenti. Il 25 gennaio, in concomitanza con la sfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City in Champions League e gli NBA Paris Games 2025,Station ha dato vita a uno spettacolo unico su un campo crossover ispirato al design del controller DualSense, incarnando alla perfezione il concetto diHas No.L’ambientazione innovativa ha visto la fusione perfetta delle due discipline, con un campo caratterizzato dalle iconiche forme del controllerStation, due porte dae altrettanti canestri da. L’ha ospitato leggende dello sport come Tony Parker, ex stella NBA dei San Antonio Spurs, Robert Pirès, campione del mondo con la Francia, e Mary Earps, vincitrice della UEFA Women’s Champions League.