Fanpage.it - Perché sbaglia Barbara Palombelli a definire “fabbriche di bambini” i laboratori per la Pma

Leggi su Fanpage.it

La giornalistadopo aver raccontato il suo personale percorso di adozione alla trasmissione "Le Iene" ha apostrofato le tecniche di procreazione medicalmente assistita identificandole come un modo per fabbricare dei. La psicologa Maria Isabella Robbiani, specializzata nel seguire le coppie che intraprendono questo percorso, ha spiegato a Fanpage.itto parlare in questi termini della PMA.