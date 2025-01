Anteprima24.it - Manfredi (Anci): “Al limite la capacità dei Comuni di erogare servizi”

Tempo di lettura: 2 minuti“Io credo che aumentare la tassazione locale è molto difficile, noi abbiamo già un livello di tassazione locale molto alto, poi l’idea che iaumentino le tasse e il governo centrale le riduce non è che mi sembra molto interessante. Direi che invece sarebbe interessante lavorare sul tema della compartecipazione, che non è un tema solamente tecnico, è anche un tema politico”. Lo ha detto il presidente dell’e sindaco di Napoli Gaetanointervenendo alla Conferenza nazionale dell’Ifel, in corso a Roma. “Credo che ci si debba mettere intorno a un tavolo e decidere quali sono i reali bisogni dei cittadini. Il dato che emerge, che mi sembra chiarissimo, è che a condizioni date, con la traiettoria che c’è sulla spesa pubblica, inon saranno in grado dineanche il livello dio che eroghiamo oggi, perché veramente lafiscale oramai è completamente saturata.