Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Ljutic al comando, Shiffrin insegue. Peterlini discreta, ora le altre azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.00 Fuori Hensien, partita Emilia Mondinelli.18.00 Hilzinger è 27ma a 2.77 da, eliminata St-Germain. Gritsch è attualmente 30ma a 2.96.17.59 Si mette al sicuro anche Eliane Christen, 21ma a 2.36. Sul filo troviamo attualmente St-Germain a 3.18.17.58 Con un ultimo settore di rilievo Della Mea rimette in piedi una gara compromessa ed è 24ma a 2.51 dalla testa. Potrebbe bastare per la qualifica.17.57 22ma Hoepli a pari merito con Bucik a 2.50 da. Adesso tocca a Della Mea.17.56 Fuori Stoffel: ora Aline Hoepli, poi toccherà a Lara Della Mea.17.55 Grandissima gara per Estelle Alphand, 16ma a 1.95 con un errore piuttosto grossolano nel finale.17.54 Fuori Aline Danioth: la svizzera era comunque abbondantemente dietro al terzo rilevamento.