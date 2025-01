Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 3-6, 1-0, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: serve la reazione nel 2° set del romano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e coppia di dritti!15-15 Bene con il dritto l’olandese, mettendo pressione sull’inside in.15-0 Errore, di rovescio in palleggio, del giocatore nederlandese. Raro errore.1-1 A quindici molto bene De.40-15 Nuova risposta di dritto sparacchiata via, male nelle scelta Flavio. Si lamenta di continuo, non è così che siamo abituati a vederlo.30-15 Prima vincente.15-15 Ottima risposta anticipata di dritto del!15-0 Attacco profondo di dritto anomalo dell’olandese.1-0 Dritto in rete di De, tiene la battuta!A-40 Servizio e dritto!40-40 Largo il dritto dopo il servizio di. Attenzione!40-30 Risposta vincente di dritto.40-15 Sul nastro il dritto dal centro e definitivo di De.30-15 Ottimo inside in dicon il dritto!15-15 Gratuito di rovescio dopo il servizio.