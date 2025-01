Calciomercato.it - La Juve fa piazza pulita, via Giuntoli e Thiago Motta: hanno già deciso

Il passo falso contro il Benfica acuisce la crisi dellantus: allenatore e dirigente possono essere allontanatiOrmai si fa fatica a non chiamarla crisi. La sconfitta con il Benfica rende evidente che in casantus qualcosa che non va c’è. Dopo il ko contro il Napoli, il primo in campionato, è arrivato quello in Champions che ha reso il percorso europeo per i bianconeri più complicato: Milan o Psv saranno le avversarie per gli uomini diche sperano di arrivare all’appuntamento con i playoff in condizioni migliori di quelle attuali.Lafa, viagià(LaPresse) – Calciomercato.itAd oggi la mano dell’ex tecnico del Bologna non si vede e anche lui è finito sul banco degli imputati. Il quinto posto in classifica mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions, una situazione inattesa ad inizio stagione e che potrebbe stravolgere i piani della società.