Il Conte di Montecristo, la Rai fa centro: le due categorie "ipnotizzate"

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ildi) Non siamo ai tempi degli ascolti bulgari che raggiungeva il mitico sceneggiato La Freccia Nera, che nel 1968 radunava una media di oltre 16 milioni di spettatori, ma Ildisi candida a essere un successo di critica e di pubblico che lo pone ai vertici delle serie tv storiche in stile feuilleton. Rai Fiction a guida Maria Pia Ammirati incassa lunedì sera 5.395.000 spettatori col 28.17% di share medio e picchi vicini al 35% sul finale, quando affiora la sensazione che Mercedes riconosca nelil suo grande amore Edmond Dantès dato per morto 15 anni prima. Nelle tre serate in cui è stata finora mandata in onda, la serie ha tenuto una media di quasi 5,5 milioni di teste col 29% di share.