Grande Fratello, parla l'ex di Shaila Alessandro Zarino: "È disposta a tutto"

Mentre alGatta si avvicina sempre di più a Lorenzo Spolverato, il suo ex fidanzatoha deciso di dire la sua.tronista di Uomini e Donne, che ha avuto una relazione di un anno e mezzo con la ballerina, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato dettagli inediti sulla loro storia. Secondo lui,sarebbe una persona ambiziosa, pronta apur di ottenere ciò che vuole. Inoltre, ha smentito alcune accuse che la gieffina ha mosso contro i suoi ex compagni.La storia d’amore traGattaGatta hanno vissuto una relazione dal 2022, durata circa un anno e mezzo. Tuttavia, la loro storia si è conclusa in modo brusco. “La verità è che non si è andati d’accordo. Lei ha deciso di mollare il colpo in una situazione difficile quando io avevo bisogno di lei.