Cittadella vs Spezia | le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I veneti proveranno a fermare la terza della classe per proseguire nella loro risalita verso la salvezza.vssi giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sono 27 i punti conquistati dai veneti che sono così risaliti al quattordicesimo posto con un vantaggio di cinque punti sulla zona play-out e sei sulla retrocessione diretta. La salvezza è vicina e con una eventuale vittoria sarebbe tutto più facile. I liguri sono terzi in classifica con 45 punti, a meno cinque dal Pisa e a meno sette dal Sassuolo. La vittoria contro gli emiliani capolisti ha riaperto il discorso per la qualificazione diretta che sembrava chiusa, e in virtù di questo obiettivo vanno a caccia del tris di successi.