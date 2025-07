L'atroce beffa per Edoardo Affini | primo alla crono del Tour per tre ore davanti a Evenepoel e Pogacar

Edoardo Affini ha incantato il pubblico alla prima cronometro del Tour de France, sfiorando il podio e lasciando tutti senza parole. Solo tre ore da leader, poi la beffa: un sorpasso imprevisto che ha tolto a Affini la vittoria di misura. La sua performance, carica di emozioni e determinazione, dimostra come nel ciclismo ogni secondo possa cambiare il destino di una corsa. Continua a leggere per scoprire tutto su questa emozionante giornata.

Edoardo Affini ha sorpreso tutti alla prima cronometro del Tour de France dove ha chiuso solamente dieto ai due "mostri" Evenepoel e Pogacar. Perdendo solo 30 secondi e restando sulla hot seat da leader per ben tre ore prima della beffa: "Avevo ottime sensazioni". Poi un pensiero a capitan Vingegaard, crollato in gara: "Così fa male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

