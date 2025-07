Infortuni sul lavoro nel Veronese | quasi 6mila in 5 mesi 7 quelli mortali

In un quadro allarmante, gli infortuni sul lavoro nel veronese hanno raggiunto quasi 6.000 casi nei primi cinque mesi del 2024, con 7 decessi. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le morti sono raddoppiate, evidenziando una crescente emergenza di sicurezza. L’Osservatorio Vega di Mestre denuncia una realtà critica, soprattutto per i lavoratori stranieri. A livello nazionale, il Veneto si colloca al secondo posto...

Rispetto ai primi cinque mesi del 2024, quest'anno le morti sul lavoro in Veneto sono raddoppiate. Sono 38 i casi evidenziati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre e quasi la metà hanno riguardato lavoratori stranieri. A livello nazionale, il Veneto è secondo solo alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

