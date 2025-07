Notte di fuoco | azienda devastata dalle fiamme

Una notte di fuoco ha sconvolto Seniga: alle 23.30 di martedì, un capannone industriale dedicato alla lucidatura dell'ottone è stato improvvisamente coinvolto da un incendio devastante. Le fiamme, alimentate dal calore estremo, hanno inghiottito la struttura, causando il crollo del tetto e lasciando dietro di sé una scena di distruzione e incertezza. Un episodio che mette in discussione sicurezza e resilienza dell’industria locale...

È successo tutto alle 23.30 di martedì, quando le fiamme hanno improvvisamente divorato un capannone in via Industriale a Seniga. La struttura, parte di un'azienda specializzata nella lucidatura dell'ottone, è stata completamente avvolta dal fuoco. Il tetto, sotto il calore estremo, è collassato.

