A Deliceto turisti e cittadini fanno squadra per valorizzare il borgo

Un’esperienza unica che unisce turismo, cultura e divertimento, trasformando il borgo in un protagonista assoluto di emozioni e scoperta. A Deliceto, cittadini e turisti si uniscono in un’avventura coinvolgente, ricca di misteri e sorprese, per riscoprire le sue meraviglie nascosti. Preparatevi a vivere un’indimenticabile giornata all’insegna del fascino e della scoperta: il 26 luglio, “Il Segreto della stella perduta” vi aspetta!

Scoprire il borgo, i suoi luoghi più magici e misteriosi, attraverso un gioco di esplorazione culturale a squadre che coinvolgerà i visitatori e un intero paese, con colpi di scena e sorprese: il 26 luglio, a Deliceto, con "Il Segreto della stella perduta" sarà di scena un'esperienza.

