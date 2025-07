C’è tanto WRC al Goodwood Festival of Speed 2025

Il Goodwood Festival of Speed 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del motorsport, con il WRC che porta in scena i protagonisti più iconici e vetture leggendarie. Rovanperä, Neuville, Tänak e altri campioni si sfidano sul Forest Rally Stage, regalando emozioni forti e spettacoli mozzafiato. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, dove passione e adrenalina si incontrano in un contesto spettacolare, rendendo questo festival un vero tempio delle corse su strada.

Il WRC sbarca al Goodwood Festival of Speed 2025 con i protagonisti del Mondiale e vetture iconiche: Rovanperä, Neuville, Tänak e tanti altri si sfidano sul Forest Rally Stage. Il Goodwood Festival of Speed 2025 si prepara a regalare emozioni forti agli appassionati del Motorsport con un programma rallystico d'eccezione: per tutti e quattro i .

