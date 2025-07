Dazi Trump invia le lettere Il Brasile la restituisce all’ambasciata Usa

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Brasile si fa sempre più tesa, con lettere di Trump che vengono restituite come segnali di protesta. Mentre il presidente brasiliano Lula promette di rispondere ai dazi del 50% annunciati, il clima di incertezza cresce. Quanto potrà durare questa escalation? Resta con noi per scoprire come evolverà questa sfida tra due delle economie più influenti al mondo.

Donald Trump continua la sua guerra commerciale sui dazi, tra lettere inviate a diversi Paesi e annunci di aumenti delle tariffe. Il Brasile restituisce la lettera sui dazi all'ambasciata Usa. Il governo brasiliano ha restituito all'ambasciata Usa la lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che annuncia dazi del 50%. Il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva ha promesso di ricambiare la mossa contro i dazi imposti dal presidente Trump. All'incaricato d'affari dell'ambasciata statunitense Gabriel Escobari i funzionari brasiliani hanno comunicato di respingerla perché offensiva e imprecisa.

